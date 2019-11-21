В Краснокутском районе ликвидировали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-21T11:11:47+03:00

Мусор лежал на одной из улиц села Ждановка

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения природоохранного законодательства в части обеспечения безопасного обращения с отходами I и II классов опасности.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на одной из улиц села Ждановка лежал мусор в необорудованном и не разрешенном для этого месте.

Глава Ждановского МО получил представление, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU