В Краснокутском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Мусор лежал на одной из улиц села Ждановка
Изменить размер текста:
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения природоохранного законодательства в части обеспечения безопасного обращения с отходами I и II классов опасности.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на одной из улиц села Ждановка лежал мусор в необорудованном и не разрешенном для этого месте.
Глава Ждановского МО получил представление, нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU