2019-11-21T10:54:10+03:00
Происшествия

В Петровске рецидивист угнал и опрокинул в кювет ВАЗ пенсионера

На гражданина завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Петровского района раскрыла угон у 58-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявителя, в ночь с 14 на 15 октября кто-то с помощью ключей, которые находились в замке зажигания, завел его ВАЗ-21053 и уехал.

Машину обнаружили в кювете на 2-м км трассы, ведущей из Петровска в Пензу, и передали под сохранную расписку хозяину.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист из Петровска, который живет на Степной улице, 2.

Гражданин во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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