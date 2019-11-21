Саратовцам расскажут, как готовить детей к ГИА
В Саратове 22 и 29 ноября пройдут областные родительские собрания «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме видеоконференции 22 и 29 ноября в областном институте развития образования в 15:00.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, первый день предназначается для объяснения испытаний знаний 11-классников, второй — девятиклассников.
Гражданам расскажут о подготовке, особенностях заданий и проведении экзамена, дадут психолого-педагогические рекомендации.
Для участия нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU