Саратовцам расскажут, как готовить детей к ГИА

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-21T10:33:30+03:00

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В Саратове 22 и 29 ноября пройдут областные родительские собрания «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме видеоконференции 22 и 29 ноября в областном институте развития образования в 15:00.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, первый день предназначается для объяснения испытаний знаний 11-классников, второй — девятиклассников.

Гражданам расскажут о подготовке, особенностях заданий и проведении экзамена, дадут психолого-педагогические рекомендации.

Для участия нужно обратиться в школу, где учится ваш ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU