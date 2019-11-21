Под Саратовом ВАЗ сломался и вылетел в кювет: пострадали двое
В обстоятельствах аварии разбираются дорожные инспекторы
Изменить размер текста:
Сегодня, 21 ноября, на 197 км трассы, ведущей из Саратова в Тамбов, в Аткарском районе сломался ВАЗ-2114.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, именно по этой причине водитель потерял управление и улетел в кювет.
Сотрудники «скорой помощи» и Облспаса оказали помощь 33-летнему водителю и 39-летнему пассажиру, решается вопрос об их госпитализации.В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU