Под Саратовом ВАЗ сломался и вылетел в кювет: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-21T10:07:13+03:00

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Сегодня, 21 ноября, на 197 км трассы, ведущей из Саратова в Тамбов, в Аткарском районе сломался ВАЗ-2114.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, именно по этой причине водитель потерял управление и улетел в кювет.

Сотрудники «скорой помощи» и Облспаса оказали помощь 33-летнему водителю и 39-летнему пассажиру, решается вопрос об их госпитализации.В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU