В Саратове открылся «Тау Парк»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-21T10:09:13+03:00

Жителей приглашают на каток с идеальным льдом

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В Ленинском районе Саратова открылся «Тау Парк».

Он появился на территории Торгового центра и начал работу с 21 ноября.

В зимнее время в парке работает каток. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м, а качество льда находится на высочайшем уровне.

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- Благодаря современным технологиям, ледовое покрытие будет идеальным при погодных условиях до +5 градусов. Это позволит саратовцам кататься на коньках с ноября по март, — отметили в «Тау Парке».

График работы катка: с 08:30 до 22:00. Время разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час.

Посетители смогут взять коньки напрокат, наточить свои, а также арендовать защиту для детей. «Помощники фигуриста» помогут держаться на льду начинающим.

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С расписанием сеансов, ценами, условиями проката и правилами посещения можно ознакомиться на сайте https://taupark.ru/ в разделе «Зима».

ИСТОЧНИК KP.RU