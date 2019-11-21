В Озинках парень забил собутыльника гвоздодером

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-21T09:59:19+03:00

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В Озинках Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

По версии следствия, парень вместе с приятелями и несколькими девушками распивал спиртное на летней кухне у себя дома. Он поссорился с 26-летний собутыльником из-за присутствующих дам.

Когда девушки ушли, конфликт утих, но ночью 23 ноября разгорелся снова. Парни вышли на улицу, где младший схватил гвоздодер и несколько раз ударил соперника по ногам. Когда тот упал, он продолжил бить его орудием по голове и телу.

Из дома вышел третий юноша, который сумел успокоить злоумышленника. Пострадавший также был еще жив и самостоятельно пошел домой. Однако его нашли без сознания утром у забора. Парня госпитализировали, но он скончался через час. Подозреваемый был задержан — полицейские нашли его дома спящим.

Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU