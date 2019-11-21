В Саратове рецидивист украл у женщины велосипед
Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 39-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:30 до 18:00 25 октября неизвестный похитил ее велосипед марки Stern, который был пристегнут тросом к трубе на площадке девятого этажа дома на Технической улице.
Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний безработный рецидивист, который признался, что продал велосипед неизвестному в районе СХИ.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU