Водителям «Икар-Авто» в Саратове не доплачивали за медосмотры

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-21T09:53:36+03:00

Работодатель не учитывал затраченное на это время

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В Кировском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в работе пассажирского перевозчика ООО «Икар-Авто».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что работодатель не оплачивал работникам время, которое они тратили на медицинский пред- и послерейсовый осмотры.

Прокуратура отмечает, что это является нарушением трудовых прав.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю фирмы внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU