Водителям «Икар-Авто» в Саратове не доплачивали за медосмотры
Работодатель не учитывал затраченное на это время
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В Кировском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в работе пассажирского перевозчика ООО «Икар-Авто».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было установлено, что работодатель не оплачивал работникам время, которое они тратили на медицинский пред- и послерейсовый осмотры.
Прокуратура отмечает, что это является нарушением трудовых прав.
Было возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю фирмы внесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU