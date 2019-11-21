В Саратове выберут лучшую молодую семью 2019 года

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-21T09:32:13+03:00

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В Саратове 25 ноября в 15:00 в местном доме культуры на площади Орджоникидзе, 1 пройдет XIV городской фестиваль-конкурс «Лучшая молодая семья — 2019», посвященный Международному Дню матери.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие примут шесть победителей отборочных этапов.

Это семья Ханиных, Еремеевых, Музыченко, Мизулиных, Дорошенко и Аникиенко.

В фестивале-конкурсе принимают участие официально зарегистрированные молодые семьи, в которых каждому из супругов на момент проведения конкурса исполнилось не более 35 лет, стаж семейных отношений составляет не менее одного года, а также имеется ребенок или дети.

Молодоженам нужно продемонстрировать видеоролик о себе, творческое домашнее задание о талантах и представить на суд свое фирменное блюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU