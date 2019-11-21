Дом в Ртищеве сгорел из-за неправильной работы газового оборудования

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-21T09:12:27+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вечером 20 ноября горел частный деревянный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило дежурному в 20:30.

Горел дом на улице Локомотивная. На место выезжали семь человек личного состава.

По предварительной версии, очаг возгорания находился на кухне. Основной причиной считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU