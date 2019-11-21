В Перелюбе надоедливый пьяный певец поплатился жизнью

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-21T09:21:20+03:00

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В Перелюбе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в убийстве.

По версии следствия, вечером 18 ноября в гости к мужчине пришел 65-летний местный житель. После принятого алкоголя его потянуло на музыку. Пенсионер начал петь песню, причем повторил ее несколько раз, что начало раздражать хозяина дома.

Несмотря на то, что 59-летний мужчина попытался позвонить своей внучке, чтобы отвлечься от музицирования собутыльника, певцу это не понравилось. Он попытался отобрать телефон, а также обозвал внучку.

Все это разозлило хозяина дома. Он схватил топор и не менее десяти раз ударил певца по голове. После этого ушел спать. Ночью проснулся и, обнаружив у себя дома труп, вызвал полицию.

Сейчас мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU