В Саратове рецидивист оплачивал свои покупки с банковской карты знакомого
Задержан предполагаемый рецидивист
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Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 40-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 по 20 октября его знакомый, после совместного распития спиртного, оплачивал с его же карты свои покупки.
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU