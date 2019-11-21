2019-11-21T08:42:07+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист оплачивал свои покупки с банковской карты знакомого

Задержан предполагаемый рецидивист
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Заводского района раскрыла мошенничество в отношении 40-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 19 по 20 октября его знакомый, после совместного распития спиртного, оплачивал с его же карты свои покупки.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24