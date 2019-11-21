Педофила-насильника из Вольска отправили в колонию на 17 лет

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-21T08:37:49+03:00

Свою вину мужчина так и не признал

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33-летний местный житель признан виновным в изнасиловании, применении насилия и иных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.

Суд установил, что с 2013 по 2014 годы мужчина дважды изнасиловал племянницу жены, 13-летнюю девочку. Также он совершил в отношении ребенка насильственные развратные действия.

Несовершеннолетняя не сразу решилась рассказать родственникам. Она призналась своему парню лишь спустя четыре года, в июне 2018-го. Тот высказал претензии через сообщения в мессенджере, однако насильник в ответ на обвинения подал в полицию жалобу на клевету. Проверка показала, что преступление все же имело место.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину, он был приговорен к 17 годам в колонии строгого режима. Также ему на два года ограничили свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU