Педофила-насильника из Вольска отправили в колонию на 17 лет
В Вольске Саратовской области вынесен приговор педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33-летний местный житель признан виновным в изнасиловании, применении насилия и иных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.
Суд установил, что с 2013 по 2014 годы мужчина дважды изнасиловал племянницу жены, 13-летнюю девочку. Также он совершил в отношении ребенка насильственные развратные действия.
Несовершеннолетняя не сразу решилась рассказать родственникам. Она призналась своему парню лишь спустя четыре года, в июне 2018-го. Тот высказал претензии через сообщения в мессенджере, однако насильник в ответ на обвинения подал в полицию жалобу на клевету. Проверка показала, что преступление все же имело место.
Несмотря на то, что мужчина не признал вину, он был приговорен к 17 годам в колонии строгого режима. Также ему на два года ограничили свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU