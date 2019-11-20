2019-11-20T21:49:09+03:00
Общество

Пресс-службу мэрии Саратова возглавила экс-сотрудница «Саратовских авиалиний»

Она сменила на посту и. о. Екатерину Лежнякову
Ольга Симонова
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Мэрия Саратова вновь обрела начальника отдела по связям со СМИ.

Новым руководителем пресс-службы стала Елена Воронова. Информация об этом размещена на официальном сайте горадминистрации.

Ранее Воронова работала в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

Отметим, что это не первое кадровое изменение в руководстве отдела по связям со СМИ мэрии. Так, этим летом руководить пресс-службой стала Ксения Синельник. Но уволилась в конце сентября, а исполняющим обязанности была назначена Екатерина Лежнякова. С приходом Вороновой она вернулась на прежнюю должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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