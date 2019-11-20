В Саратовской области за десять месяцев снизился индекс промышленного производства
Индекс промышленного производства Саратовской области за январь — октябрь 2019 года составил 100%, то есть не изменился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
- Однако по сравнению с январем — сентябрем 2019 года он упал на 0,4%, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.
В Минпроме снижение ИПП связывают с замедлением темпов роста обрабатывающих производств. За десять месяцев 2019-го их индекс увеличился всего на 2,9%, тогда как в январе — сентябре он был 4%.
- Это связано с капремонтами на трех крупнейших предприятиях области: ООО «Саратоворгсинтез», ПАО «Саратовский НПЗ», АО «Металлургический завод Балаково», — рассказали чиновники министерства и заявили, что в целом по году прогнозируется положительная динамика роста ИПП.
ИСТОЧНИК KP.RU