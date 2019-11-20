В Саратовской области за десять месяцев снизился индекс промышленного производства

СЕГОДНЯ 20:41 2019-11-20T20:41:19+03:00

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он остался на уровне

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Индекс промышленного производства Саратовской области за январь — октябрь 2019 года составил 100%, то есть не изменился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

- Однако по сравнению с январем — сентябрем 2019 года он упал на 0,4%, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

В Минпроме снижение ИПП связывают с замедлением темпов роста обрабатывающих производств. За десять месяцев 2019-го их индекс увеличился всего на 2,9%, тогда как в январе — сентябре он был 4%.

- Это связано с капремонтами на трех крупнейших предприятиях области: ООО «Саратоворгсинтез», ПАО «Саратовский НПЗ», АО «Металлургический завод Балаково», — рассказали чиновники министерства и заявили, что в целом по году прогнозируется положительная динамика роста ИПП.

ИСТОЧНИК KP.RU