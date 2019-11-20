2019-11-20T20:36:18+03:00
Общество

Володин предложил создать в СГУ медицинский факультет

Екатерина Семенова
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Председатель государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 20 ноября, встретился с ректором Саратовского национального исследовательского госуниверситета Алексеем Чумаченко.

Как написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Николай Панков, темой обсуждения стали мероприятия к 110-летию университета, которое отмечается в декабре.

- Юбилей, как говорит Володин, это повод для реализации важных для вуза проектов. Ремонт общежитий, строительство новых или реконструкция учебных корпусов, оснащение и многое другое – тоже полезное.

Отмечу, Володин делал это для многих вузов, и многое еще сделает. Гораздо важней создать такие механизмы, которые бы глобально укрепляли науку и давали возможность учреждению дальше развиваться. Вспомните, именно он помог СГУ стать федеральным вузом, что дало возможность по-другому его финансировать и получать международное признание.

И сегодня он предложил организовать в СГУ факультет фундаментальной медицины. Это сделает его в полной мере вузом будущего. Позволит сделать шаг вперёд в прогрессивном направлении современной науки. Обеспечит десятилетия развития и сотни востребованных специалистов для области.

Печально, но его предложение о создании ранее, в нашем медуниверситете научного центра передовой медицины по основным заболеваниям не было воплощено в жизнь. Три года назад это было предложено ректору Попкову. Но так и осталось нереализованным. Лишь с каждым годом увеличивалась нехватка молодых специалистов в районных ЦРБ. Для ученых это дало бы повышение зарплаты. Медуниверситет имел бы статус высшей научной школы. Принципиально иной уровень финансирования можно было бы использовать для развития научной и материальной базы. Ремонта общежитий, строительства жилья молодым учёным и многое другое.

Теперь дополнительные возможности для своего развития получит СГУ. И этот шанс важно реализовать, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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