Предприниматели могут выбрать направления бизнес-миссий

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-20T16:38:52+03:00

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В Центре предпринимателя «Мой бизнес» активно ведется планирование направлений работы в 2020 году. Для представителей малого и среднего бизнеса создаются планы образовательных мероприятий, выставок и бизнес-миссий.

Участие в бизнес-миссиях и выставках даёт предпринимателям возможность найти потенциальных партнеров, презентовать свой товар потребителям, наладить деловые контакты и обменяться опытом с другими компаниями. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Уже сейчас принимаются заявки на участие в отраслевых выставках на территории России в I квартале 2020 года. Центр поддержки предпринимательства берет на себя расходы по организационным взносам, аренде выставочной площади и выставочного оборудования.

Оставить заявку можно через электронную форму, указав в ней названия конкретных выставок и даты их проведения.

Также открыт прием заявок на направления бизнес-миссий. Исходя из предпочтений предпринимателей, будет сформирован план поездок делегаций в другие города России на следующий год. При организации бизнес-миссии проезд, проживание, координация деловой программы оплачивается за счет средств Центра предпринимателя.

Подать предварительную заявку на участие в бизнес-миссии можно через электронную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU