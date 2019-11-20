В Ершове несовершеннолетнего вора отпустили на свободу

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-20T16:00:28+03:00

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 17-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в краже и заведомо ложном доносе.

23 июля парень пришел в дом к дяде, когда того не было. Он выставил москитную сетку и забрался внутрь через окно. Из комода юноша похитил шесть тыс. рублей.

В следующие несколько дней он вновь являлся за добычей. Однако 31 июля обнаружил, что окно закрыто — тогда парень разбил стекло. Это обнаружила супруга дяди, она также поняла, что из дома похищена крупная сумма денег, и обратилась в полицию. Всего добычей юного вора стали 29 тыс. рублей.

Кроме того, 28 июля парень поругался с отцом. Желая отомстить, он позвонил в полицию и заявил, что родитель похитил у него три тыс. рублей. Последующая проверка показала, что это ложь. Юноша признался, что совершил ложный донос.

Суд признал парня виновным. С учетом ряда смягчающих обстоятельств его освободили от наказания и назначили принудительные меры воспитательного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU