В Ершове несовершеннолетнего вора отпустили на свободу
В Ершове Саратовской области вынесен приговор 17-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в краже и заведомо ложном доносе.
23 июля парень пришел в дом к дяде, когда того не было. Он выставил москитную сетку и забрался внутрь через окно. Из комода юноша похитил шесть тыс. рублей.
В следующие несколько дней он вновь являлся за добычей. Однако 31 июля обнаружил, что окно закрыто — тогда парень разбил стекло. Это обнаружила супруга дяди, она также поняла, что из дома похищена крупная сумма денег, и обратилась в полицию. Всего добычей юного вора стали 29 тыс. рублей.
Кроме того, 28 июля парень поругался с отцом. Желая отомстить, он позвонил в полицию и заявил, что родитель похитил у него три тыс. рублей. Последующая проверка показала, что это ложь. Юноша признался, что совершил ложный донос.
Суд признал парня виновным. С учетом ряда смягчающих обстоятельств его освободили от наказания и назначили принудительные меры воспитательного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU