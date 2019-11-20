Саратовский филиал «Т Плюс» рассказал, как не попасть в их люки

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-20T16:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал «Т Плюс» рассказал местным жителям о том, как можно избежать попадания в их люки.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», не нужно приближаться к местам проседания грунта и обрушения дорожного полотна. Лучше избежать остановки или парковки на тепловых камерах и соблюдать осторожности при ходьбе или езде рядом с ограждениями мест производства земляных и ремонтных работ на теплотрассах.

Энергетики советуют не пытаться пройти или проехать через льющуюся по дороге воду или участки парения. Отметим, что многие участки дорог в Саратове круглосуточно залиты водой и при отсутствии обходных путей местным жителям придется поломать голову над тем, как воспользоваться этим советом.

Еще одна рекомендация — избежать игр рядом с технологическими объектами коммунальной инфраструктуры. Напомним, в 2017 году в люк упал во время игр 10-летний мальчик, который получил 60% ожогов тела.

Вчера, 19 ноября, в Пензе провал с кипятком оборвал жизнь двух мужчин из салона Lada Largus.

По информации «КП-Пенза», машина провалилась под асфальт из-за обвала грунта. Яма, которая образовалась на стоянке возле магазина, была заполнена кипятком из прорвавшейся трубы.

Местный филиал ПАО «Т Плюс» выразил соболезнования погибшим.

ИСТОЧНИК KP.RU