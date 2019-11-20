В Саратове руководителя сотового салона подозревают в краже 18 телефонов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-20T14:26:15+03:00

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В отдел полиции Саратова обратились сотрудники салона сотовой связи, которые сообщили о пропаже телефонов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, по подозрению в преступлении задержали 26-летнюю руководительницу магазина.

Выяснилось, что гражданка прятала телефоны себе в сумочку и передавала их другу, который сдавал гаджеты в ломбард.

Преступники перепродали 18 телефонов на общую сумму 654 тыс. рублей.

На все вопросы сотрудников начальница отвечала, что продала аппараты по безналу и скоро появятся соответствующие документы.

Теперь гражданка ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU