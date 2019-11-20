В Саратове руководителя сотового салона подозревают в краже 18 телефонов
В отдел полиции Саратова обратились сотрудники салона сотовой связи, которые сообщили о пропаже телефонов.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, по подозрению в преступлении задержали 26-летнюю руководительницу магазина.
Выяснилось, что гражданка прятала телефоны себе в сумочку и передавала их другу, который сдавал гаджеты в ломбард.
Преступники перепродали 18 телефонов на общую сумму 654 тыс. рублей.
На все вопросы сотрудников начальница отвечала, что продала аппараты по безналу и скоро появятся соответствующие документы.
Теперь гражданка ждет решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU