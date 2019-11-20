Для поисков пропавшего мужчины следователи проверили земельный участок и дно Волги

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-20T14:20:51+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области ищут потерпевшего по уголовному делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, Игорь Бушкин, 28.06.1968 года рождения, пропал без вести.

В последний раз Игоря Бушкина видели 22 ноября 2018 года. Днем он гостил у своего знакомого в селе Усовка Воскресенского района. Около 4 часов дня он вместе со знакомым на его машине доехал до магазина «Лето» в этом же селе и вышел. После этого мужчину не видели.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Были организованы поиски, но они не дали результатов. В частности, следователи СУ СКР повторно осмотрели дом и двор, где гостил Игорь Бушкин перед исчезновением. Предполагалось, что там могло быть спрятано тело, но его найти не удалось.

Кроме того, поступила информация, что Игорь Бушкин в день исчезновения мог пойти на Волгу. Были привлечены областные спасатели, водолазы обследовали дно. Но и это не привело к результатам.

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Лиц, кому что-либо известно о месте нахождения Бушкина, просим обратиться в Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, районный поселок Базарный Карабулак, улица Некрасова, дом. 39, тел. 8 (845-91) 2-20-01, — обратились следователи СУ СКР региона к гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU