В библиотеке Саратова школьникам рассказали о жизни Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-20T13:47:20+03:00

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В саратовской библиотеке № 37 для учащихся кадетской школы №2 имени Талалихина организовали и провели краеведческую экскурсию «Люби и знай свой город и край».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ребята познакомились с историей и , достопримечательностями своей малой Родины, узнали имена известных, выдающихся людей, сыгравших важную роль в развитии Саратова и области и познакоились с творчеством саратовской художницы Снежаны Шадчиной.

Саратовский краевед, член Союза журналистов России Валерий Ганский рассказал кадетам о Герое Советского Союза, первом космонавте планеты Земля Юрии Гагарине, который с отличием окончил индустриально-педагогический техникум и аэроклуб в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU