Строителям парка «Россия – Моя история » недоплатили 12 млн рублей
Арбитражный суд Саратовской области обязал Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда» вернуть долг ООО «Балаковоагропромэнерго» за строительство исторического парка «Россия – Моя история ».
Организации заключили договор в марте 2017 года. Свои обязательства по возведению здания рабочие выполнили, приемка прошла, а денег им не заплатили. Сумма долга составила 21 780 138 рублей. В марте 2018 года организации снова заключили договор на организацию внутреннего пространства на объекте. Все было исполнено в срок, но теперь появилась уже переплата по договору — 9 461 029 рублей.
Сумма долга снизилась до 12 319 108 рублей, которые фонд не хотел отдавать, несмотря на неоднократные просьбы строителей.
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск «Балаковоагропромэнерго» к благотворительной организации и 25 октября 2019 года вынес свое решение.
- «Звезду» обязали вернуть 12319108 рублей долга, возместить проценты за пользование чужими денежными средствами с 22 сентября 2018 года по 26 июня 2019 года в размере
719908 рублей 42 копейки, а также проценты за пользование чужими денежными
средствами с 27.06.2019 по день фактического исполнения решения суда,
начисленные на сумму оставшейся задолженности исходя из ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в
соответствующий период, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.
Решение может быть обжаловано в арбитражных судах апелляционной и кассационной инстанций.
Напомним, строительство здания шло долго и постоянно переносилось. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев неоднократно выезжал на место возведения здания и ругал строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU