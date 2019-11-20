Строителям парка «Россия – Моя история » недоплатили 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-20T13:39:26+03:00

Деньги через суд истребовали с фонда

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Арбитражный суд Саратовской области обязал Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда» вернуть долг ООО «Балаковоагропромэнерго» за строительство исторического парка «Россия – Моя история ».

Организации заключили договор в марте 2017 года. Свои обязательства по возведению здания рабочие выполнили, приемка прошла, а денег им не заплатили. Сумма долга составила 21 780 138 рублей. В марте 2018 года организации снова заключили договор на организацию внутреннего пространства на объекте. Все было исполнено в срок, но теперь появилась уже переплата по договору — 9 461 029 рублей.

Сумма долга снизилась до 12 319 108 рублей, которые фонд не хотел отдавать, несмотря на неоднократные просьбы строителей.

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск «Балаковоагропромэнерго» к благотворительной организации и 25 октября 2019 года вынес свое решение.

- «Звезду» обязали вернуть 12319108 рублей долга, возместить проценты за пользование чужими денежными средствами с 22 сентября 2018 года по 26 июня 2019 года в размере

719908 рублей 42 копейки, а также проценты за пользование чужими денежными

средствами с 27.06.2019 по день фактического исполнения решения суда,

начисленные на сумму оставшейся задолженности исходя из ключевой

ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в

соответствующий период, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Решение может быть обжаловано в арбитражных судах апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, строительство здания шло долго и постоянно переносилось. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев неоднократно выезжал на место возведения здания и ругал строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU