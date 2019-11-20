2019-11-20T13:25:34+03:00
Происшествия

Мошенник обманул мать подозреваемого в хищении на 700 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 36-летний мужчина.

По версии следствия, в октябре 2016 года один из жителей Саратова стал фигурантом уголовного дела о хищении имущества в особо крупном размере. Один из знакомых мужчины предложил его матери помощь в том, чтобы ее сын смог избежать уголовной ответственности. Якобы, у него имелись нужные связи и влияние.

За свои услуги он потребовал 700 тыс. рублей, который якобы собирался передать представителям правоохранительных органов. В действительности делать этого он не собирался.

Женщина передала ему всю сумму в период с ноября по декабрь 2016 года. Однако средства мужчина похитил.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ региона. В настоящее время проводится расследование, проходят обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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