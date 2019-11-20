Мошенник обманул мать подозреваемого в хищении на 700 тыс. рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 36-летний мужчина.
По версии следствия, в октябре 2016 года один из жителей Саратова стал фигурантом уголовного дела о хищении имущества в особо крупном размере. Один из знакомых мужчины предложил его матери помощь в том, чтобы ее сын смог избежать уголовной ответственности. Якобы, у него имелись нужные связи и влияние.
За свои услуги он потребовал 700 тыс. рублей, который якобы собирался передать представителям правоохранительных органов. В действительности делать этого он не собирался.
Женщина передала ему всю сумму в период с ноября по декабрь 2016 года. Однако средства мужчина похитил.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ региона. В настоящее время проводится расследование, проходят обыски.
ИСТОЧНИК KP.RU