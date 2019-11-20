Гостья оставила пенсионерку из Саратова без 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-20T12:47:26+03:00

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В отдел полиции Фрунзенского района Саратова с заявлением о краже обратилась 60-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, заявительница обнаружила, что после визита своей гости у нее с карты исчезло 10,6 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастна 31-летняя саратовчанка, которая через «мобильный банк» перевела себе средства и уже успела потратить.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU