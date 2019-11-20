2019-11-20T11:50:27+03:00
Происшествия

Злостная алиментщица из Турковского района проведет полгода на исправительных работах

Часть дохода гражданка будет отдавать государству
Дарья Вострикова
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Суд признал 35-летнюю жительницу поселка Турки виновной в неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в 2016 году гражданку обязали обеспечивать своих детей в возрасте 11, 13 и 15 лет.

Однако с июня по сентябрь она вновь образовала долг в размере свыше 41 тыс.рублей. При этом женщина имела доходы от случайных заработков, но дать деньги или еды детям она не хотела.

Мать-кукушка признала свою вину, ее отправили на полгода исправительных работ с выплатой 5% от зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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