На улицы Саратова в день снегопада вышли 11 машин с песком
В мэрии заявили, что наледи на дорогах нет
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Серьезных аварийных ситуаций в Саратове в связи со снегопадом нет. Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.
По информации мэрии, сегодня, 20 ноября, на улицы города выходили 11 машин, которые посыпали песко-соляной смесью наиболее сложные участки, в частности, спуски и подъемы на дорогах.
При этом, по мнению чиновников, особой наледи на дорогах нет. Однако автолюбители сообщили «КП-Саратов», что на проезжей части очень сложно передвигаться именно из-за гололедицы. Проспект 50 лет Октября, в частности, покрыт льдом.
ИСТОЧНИК KP.RU