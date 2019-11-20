2019-11-20T10:57:52+03:00
Общество

В Балакове мать лишили родительских прав на двух детей после угроз их убить

Женщина неоднократно сдавала детей в приюты из-за отсутствия денег
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области суд лишил родительских прав 27-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, женщина угрожала убить ребенка.

В октябре 2019 года гражданку привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). За это суд отправил ее на обязательные работы на 220 часов.

Прокуратура также установила, что ранее женщина с двумя несовершеннолетними детьми проживала в Вольске. В сентябре 2014 года семья была поставлен на учет, как находящаяся в социально опасном положении. В 2015 году трехлетний сын был отправлен в стационар реабилитационного центра «Волжанка», а впоследствии два года несколько раз мать сама сдавала его на гособеспечение из-за отсутствия денег.

После этого семья переезжала в Саратов, а потом в Балаково, там в органы соцзащиты поступило сообщение о жестоком обращении с детьми. Детей забрали у матери и отправили в центр помощи «Семья».

Теперь мать лишили родительских прав на обоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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