2019-11-20T10:15:25+03:00
Общество

«Театральное Прихопёрье» взял бронзу национальной туристической премии Russian Event Awards 2019

Награда получена в области событийного туризма
Дарья Вострикова
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III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял третье место в финале национальной туристической премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, фестиваль «Театральное Прихопёрье» завоевал приз в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра в России».

Напомним, что премию учредили в 2012 году. В 2019 году для участия было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Финал собрали свыше 200 проектов из 51 региона России, и два зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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