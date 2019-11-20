В Саратове выступит органист Маттиас Нойман

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-20T09:04:22+03:00

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В Саратове 28 ноября в 19:00 в Большом зале консерватории имени Собинова музыкант Маттиас Нойман представит программу, составленную из лучших образцов органного искусства Германии.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, музыкант впервые выступит в городе, исполнив программу «Органное искусство Германии» с произведениями Муффата, Баха, Генделя, Мендельсона, Шумана, Регера.

Музыкант стал лауреатом престижнейшего международного конкурса имени И. С. Баха в Лейпциге в 2012 году. Концерты, мастер-классы и участие в жюри неоднократно приводили музыканта в Китай, Гонконг, Колумбию, Египет, Нидерланды, Италию, Украину, Польшу и Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU