2019-11-19T17:53:14+03:00
Происшествия

Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц

Восемь человек окажутся на скамье подсудимых
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Восемь жителей Энгельса Саратовской области окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемым от 25 до 69 лет.

По версии следствия, в 2016 году организованную преступную группу создал 50-летний мужчина. Туда он привлек своих родственников и знакомых.

Злоумышленники оформляли документы на пребывание незаконных мигрантов в России. Свои услуги они оценивали примерно в 1 тыс. рублей за месяц.

Одна из участниц преступной группы подыскивала клиентов (в основном выходцев из Армении, Таджикистана и Узбекистана). Другие предоставляли документы на жилье для незаконной регистрации, хотя в действительности иностранцы там не проживали, зачастую находясь в других регионах. Руководитель преступной группы также занимался поиском мигрантов, координировал деятельность и распределял средства.

Группа работала с 2016 по 2018 годы, и ее деятельность пресекли сотрудники УФСБ. В общей сложности злоумышленники зарегистрировали в России более 50 мигрантов.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов
Панков: Коммунисты не голосовали за социальные программы в бюджете
Жительница Аткарска лишилась 25,4 тыс. рублей по рассеянности
Писной ответил Исаеву по поводу проверки планов застройщиков на соответствие действительности
Панков: Володин предложил ко второму чтению бюджета поправки, важные для регионов
В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом
ГИТ, налоговая и прокуратура анонсировали проверки саратовских строителей
В минувший уикэнд в Саратове задержали 13 пьяных водителей
В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров
Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос
В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера
В перевернувшемся автомобиле под Балаковом пострадал водитель-пенсионер
В Саратовской области стали делать больше мебели, но сократили производство тортиков
Николай Панков: Наша задача — качественно улучшить жизнь на селе
Названа дата голосования по дизайн-проектам территорий для благоустройства в Саратове