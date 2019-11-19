Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц
Восемь жителей Энгельса Саратовской области окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемым от 25 до 69 лет.
По версии следствия, в 2016 году организованную преступную группу создал 50-летний мужчина. Туда он привлек своих родственников и знакомых.
Злоумышленники оформляли документы на пребывание незаконных мигрантов в России. Свои услуги они оценивали примерно в 1 тыс. рублей за месяц.
Одна из участниц преступной группы подыскивала клиентов (в основном выходцев из Армении, Таджикистана и Узбекистана). Другие предоставляли документы на жилье для незаконной регистрации, хотя в действительности иностранцы там не проживали, зачастую находясь в других регионах. Руководитель преступной группы также занимался поиском мигрантов, координировал деятельность и распределял средства.
Группа работала с 2016 по 2018 годы, и ее деятельность пресекли сотрудники УФСБ. В общей сложности злоумышленники зарегистрировали в России более 50 мигрантов.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU