Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-19T17:53:14+03:00

Восемь человек окажутся на скамье подсудимых

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Восемь жителей Энгельса Саратовской области окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемым от 25 до 69 лет.

По версии следствия, в 2016 году организованную преступную группу создал 50-летний мужчина. Туда он привлек своих родственников и знакомых.

Злоумышленники оформляли документы на пребывание незаконных мигрантов в России. Свои услуги они оценивали примерно в 1 тыс. рублей за месяц.

Одна из участниц преступной группы подыскивала клиентов (в основном выходцев из Армении, Таджикистана и Узбекистана). Другие предоставляли документы на жилье для незаконной регистрации, хотя в действительности иностранцы там не проживали, зачастую находясь в других регионах. Руководитель преступной группы также занимался поиском мигрантов, координировал деятельность и распределял средства.

Группа работала с 2016 по 2018 годы, и ее деятельность пресекли сотрудники УФСБ. В общей сложности злоумышленники зарегистрировали в России более 50 мигрантов.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU