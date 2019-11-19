В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-19T17:50:39+03:00

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Житель Ртищевского района погиб при падении на него дерева.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в районе села Салтыковка 18 ноября.

Бригада рабочих занималась опиловкой сухих деревьев вдоль железнодорожного полотна в 3 км от села Салтыковка. Несколько местных жителей собирали спиленные деревья для нужд своего КФХ.

Во время работы на спину одного из них рухнуло стоящее рядом дерево. 59-летний пострадавший был госпитализирован, но в тот же день мужчина скончался. Причиной смерти стала сочетанная травма позвоночника.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР начали проверку. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU