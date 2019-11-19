В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом
Житель Ртищевского района погиб при падении на него дерева.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в районе села Салтыковка 18 ноября.
Бригада рабочих занималась опиловкой сухих деревьев вдоль железнодорожного полотна в 3 км от села Салтыковка. Несколько местных жителей собирали спиленные деревья для нужд своего КФХ.
Во время работы на спину одного из них рухнуло стоящее рядом дерево. 59-летний пострадавший был госпитализирован, но в тот же день мужчина скончался. Причиной смерти стала сочетанная травма позвоночника.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи СУ СКР начали проверку. По итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU