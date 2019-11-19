2019-11-19T17:50:39+03:00
Происшествия

В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом

Следователи начали проверку
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Житель Ртищевского района погиб при падении на него дерева.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в районе села Салтыковка 18 ноября.

Бригада рабочих занималась опиловкой сухих деревьев вдоль железнодорожного полотна в 3 км от села Салтыковка. Несколько местных жителей собирали спиленные деревья для нужд своего КФХ.

Во время работы на спину одного из них рухнуло стоящее рядом дерево. 59-летний пострадавший был госпитализирован, но в тот же день мужчина скончался. Причиной смерти стала сочетанная травма позвоночника.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР начали проверку. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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