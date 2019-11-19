ГИТ, налоговая и прокуратура анонсировали проверки саратовских строителей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-19T15:10:02+03:00

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На строительных фирмах Саратовской области грядут проверки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, с такими заявлениями выступили представители Гострудинспекции, УФНС и прокуратуры.

Планируется, что проверяющие будут выявлять факты теневой занятости на предприятиях.

Тема нелегального трудоустройства была рассмотрена на совещании в Минстрое. Еще одним вопросом обсуждения стала возможность рост зарплат на предприятиях отрасли.

- Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций по виду деятельности «Строительство» за январь-август 2019 года составила 20352 рублей. По данному показателю Саратовская область занимает последнее место в ПФО, — отметил зампред правительства Роман Бусаргин.

Было отмечено, что необходимо заняться увеличением зарплат строителей до среднего уровня в ПФО и ликвидацией теневой занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU