Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос
Стало известно, представители каких профессий перерабатывают больше всего и чаще других задерживаются на работе.
Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, самыми большими трудоголиками можно считать журналистов, директоров и персональных водителей. Реже всего приходится перерабатывать переводчикам, бухгалтерам и HR-менеджерам.
При этом, согласно проведенным исследованиям, до 22% официально работающих по фиксированному графику граждан задерживаются на работе почти ежедневно. До 20% — несколько раз в неделю. 21% — несколько раз в месяц. Никогда не остаются на работе сверхурочно 17% сотрудников.
Женщины ежедневно задерживаются на работе реже мужчин: 19 и 25% соответственно. Причем чаще всего это женатые мужчины и незамужние женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU