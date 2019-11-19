2019-11-19T14:54:05+03:00
Общество

Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос

Ежедневно приходится перерабатывать 22% человек
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно, представители каких профессий перерабатывают больше всего и чаще других задерживаются на работе.

Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, самыми большими трудоголиками можно считать журналистов, директоров и персональных водителей. Реже всего приходится перерабатывать переводчикам, бухгалтерам и HR-менеджерам.

При этом, согласно проведенным исследованиям, до 22% официально работающих по фиксированному графику граждан задерживаются на работе почти ежедневно. До 20% — несколько раз в неделю. 21% — несколько раз в месяц. Никогда не остаются на работе сверхурочно 17% сотрудников.

Женщины ежедневно задерживаются на работе реже мужчин: 19 и 25% соответственно. Причем чаще всего это женатые мужчины и незамужние женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24