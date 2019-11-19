В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров
Жительницу Саратова обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 38-летняя женщина.
По версии следствия, с марта по апрель 2019 года сотрудница филиала компании сотовой связи четыре раза сфотографировала распечатку о телефонных разговорах абонента и передала снимки третьему лицу через интернет.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.
На предварительном следствии женщина полностью признала вину. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU