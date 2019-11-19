2019-11-19T14:55:33+03:00
Происшествия

В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров

Женщина фотографировала распечатки и отсылала их постороннему
Екатерина Семенова
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Жительницу Саратова обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 38-летняя женщина.

По версии следствия, с марта по апрель 2019 года сотрудница филиала компании сотовой связи четыре раза сфотографировала распечатку о телефонных разговорах абонента и передала снимки третьему лицу через интернет.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

На предварительном следствии женщина полностью признала вину. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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