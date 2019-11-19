Николай Панков: Наша задача — качественно улучшить жизнь на селе

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-19T13:43:02+03:00

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Сегодня на пленарном заседании Государственной думы рассматривается федеральный бюджет на ближайшие три года. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что обсуждение предстоит напряженное, но конструктивное.

- Заключительная пленарная неделя ноября. Никто не расслабляется. Сегодня второе и основное чтение бюджета на ближайшие три года. В четверг уже должны его принять.

На региональной неделе в октябре в Заволжье встречался с аграриями. Их особенно волнует увеличение финансирования программы комплексного развития сельских территорий. Уточню. Не только их, а всех жителей села. Это вопрос, который поставил спикер Володин, и этому планируется уделить особое внимание. Треть наших граждан проживает в сельской местности. Потому наша задача не просто менять, а качественно улучшать жизнь на селе. В этом вопросе мнение всех думских фракций совпадает. Ждем хоть и напряженного, но конструктивного обсуждения, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU