2019-11-19T13:47:22+03:00
Происшествия

На пожаре в Увеке погибла женщина

Останки найдены после тушения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В ночь на 19 ноября в Заводском районе Саратова пожар унес жизнь женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в поселке Увек.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пожар в частном доме заметили местные жители. После тушения огня в помещении найдены останки женщины, предположительно, 42-летней хозяйки дома.

Начата проверка. Основной версией пожара следствие рассматривает несоблюдение правил обращения с электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24