На пожаре в Увеке погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-19T13:47:22+03:00

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В ночь на 19 ноября в Заводском районе Саратова пожар унес жизнь женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в поселке Увек.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Пожар в частном доме заметили местные жители. После тушения огня в помещении найдены останки женщины, предположительно, 42-летней хозяйки дома.

Начата проверка. Основной версией пожара следствие рассматривает несоблюдение правил обращения с электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU