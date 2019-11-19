На пожаре в Увеке погибла женщина
Останки найдены после тушения
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В ночь на 19 ноября в Заводском районе Саратова пожар унес жизнь женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в поселке Увек.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Пожар в частном доме заметили местные жители. После тушения огня в помещении найдены останки женщины, предположительно, 42-летней хозяйки дома.
Начата проверка. Основной версией пожара следствие рассматривает несоблюдение правил обращения с электроприборами.
ИСТОЧНИК KP.RU