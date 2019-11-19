Балаковский закладчик не смог уговорить суд смягчить ему приговор
В Балакове осужденный за покушение на сбыт наркотиков 37-летний местный житель не смог смягчить свой приговор.
- Мужчина в феврале 2018 года через интернет у неизвестного купил почти 428 граммов синтетического наркотика и сделал из него множество закладок, чтобы распространить их, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Злоумышленника поймали до этого момента и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 40 тыс. рублей.
Осужденного и его адвоката не устроило решение суда, и они подали жалобу.
Судебная коллегия однако не нашла оснований смягчать приговор и оставила его без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU