Балаковский закладчик не смог уговорить суд смягчить ему приговор

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-19T09:47:17+03:00

Он купил крупную партию наркотиков и собирался раскладывать их по городу

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В Балакове осужденный за покушение на сбыт наркотиков 37-летний местный житель не смог смягчить свой приговор.

- Мужчина в феврале 2018 года через интернет у неизвестного купил почти 428 граммов синтетического наркотика и сделал из него множество закладок, чтобы распространить их, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленника поймали до этого момента и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 40 тыс. рублей.

Осужденного и его адвоката не устроило решение суда, и они подали жалобу.

Судебная коллегия однако не нашла оснований смягчать приговор и оставила его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU