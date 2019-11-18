2019-11-18T17:42:41+03:00
Происшествия

Столичный мошенник оставил жительницу Балакова без 100 тыс. рублей

Жертвой стала доверчивая пенсионерка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Балакова обратилась 61-летняя женщина и сообщила о том, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и предложил перевести ее сбережения на специальный счет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка отдала 100 тыс. рублей, а потом связь со звонящим оборвалась.

По делу проводится проверка, выяснилось, что пенсионерке звонили с московского номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Саратовские спортсмены взяли 14 медалей открытого турнира по дзюдо
В Саратовской области 700 жителей присоединились к проекту «Киноновинки — региону»
В Ершове рецидивисту добавили срок за нежелание отмечаться
ООО «КВС» реконструирует канализационный коллектор по Песчано-Уметскому тракту
Благодаря усилиям прокуратуры инвалиды могут попасть в кафе Ершова
Горе-рыбаков на трех «Нивах» вытащили из болота саратовские спасатели
В Саратове пройдет выставка Фуада Кязымова
С коров Саратовской области надоили 110 тыс. тонн молока
В Саратове пройдет чемпионат по спортивной игре бочча
В Саратове полыхало кафе «Старый Баку»
Более миллиона саратовцев привились от гриппа
ДТП на трамвайных путях в Саратове перекрыло движение маршрута №3
Саратов готовится к выставке Боголюбова и Айвазовского
Мэр Саратова потребовал от застройщиков вычеркнуть из рекламных буклетов школы и детсады, которые строить на самом деле не будут
Жительница Саратова отомстила любовнице мужа и получила пятитысячный штраф
Мэр Саратова призвал арендаторов разобраться с фасадами зданий на проспекте Кирова
В Энгельсе мужчина украл чужой велосипед и сдал в скупку
Государству вернули 15,7 гектара земель Саратовского авиационного завода
Губернатор Радаев обсудил с депутатами проект бюджета Саратовской области на 2020 год
Трофимовский мост закрылся приблизительно на год