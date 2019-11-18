Столичный мошенник оставил жительницу Балакова без 100 тыс. рублей
Жертвой стала доверчивая пенсионерка
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В отдел полиции Балакова обратилась 61-летняя женщина и сообщила о том, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и предложил перевести ее сбережения на специальный счет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка отдала 100 тыс. рублей, а потом связь со звонящим оборвалась.
По делу проводится проверка, выяснилось, что пенсионерке звонили с московского номера.
ИСТОЧНИК KP.RU