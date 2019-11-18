Усилиями прокуратуры инвалиды могут попасть в кафе Ершова
Виновника обязали отдать штраф
Изменить размер текста:
Прокуратура Ершовского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, бизнесмен в нарушение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не оборудовал вход в помещение кафе пандусом и поручнями.
Виновника обязали отдать штраф в размере 2 тыс. рублей, выявленные нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU