2019-11-18T16:08:06+03:00
Общество

В Саратове пройдет выставка Фуада Кязымова

Мероприятие состоится в историческом парке «Россия — моя история»
Дарья Вострикова
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В историческом парке «Россия — моя история» Саратова 19 ноября в 17:00 состоится открытие персональной выставки работ известного саратовского художника Фуада Кязымова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратвоской области, гостей мероприятия ждет встреча с художником и музыкально-поэтическая программа.

Картины можно увидеть с 19 ноября по 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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