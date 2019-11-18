2019-11-18T16:05:19+03:00
Общество

С коров Саратовской области надоили 110 тыс.тонн молока

Лидерами производства остаются шесть районов
Дарья Вострикова
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На 18 ноября с коров в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области надоили 109,8 тыс. тонн молока, что составляет 102,3% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока за сутки составил 329 тонн (107,2% к уровню прошлого года), от одной коровы — 16,4 кг (+1,3 кг к 2018 году).

Лидерами производства остаются Марксовский (51369 т), Базарно-Карабулакский (7056 т), Пугачевский (6112 т), Калининский (5458 т), Татищевский (5544 т) и Новобурасский (4517 т) муниципальные районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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