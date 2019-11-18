В Саратове пройдет чемпионат по спортивной игре бочча

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-18T16:03:14+03:00

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С 20 по 22 ноября в Саратове пройдет открытый чемпионат Поволжья по спортивной игре бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в состязаниях примут участие спортсмены-инвалиды из Волгоградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Тюменской, Ульяновской областей, а также Татарстана, Калмыкии, Чувашии.

Мероприятие на 5-й Дачной, 29, организует министерство социального развития области, региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», при поддержке Благотворительного фонда «Новая жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU