Более миллиона саратовцев привились от гриппа

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-18T15:55:01+03:00

Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства

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Свыше 1 млн жителей Саратовской области на 15 ноября сделали прививку от гриппа.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, восьмую часть от всех защитившихся составляют взрослые, вторую — дети.

Отметим, что общий охват населения вакцинацией составил – 42% или 48,9% от прикрепленного населения.

Защитить себя можно в любой поликлинике по месту жительства. В любом случае необходимо ограничить контакт с теми, кто, по вашему подозрению, уже заражен гриппом. Лучше соблюдать ЗОЖ, заниматься физической активностью, есть здоровую пищу, а с появлением симптомов заболевания обращаться к врачу, но не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU