Саратов готовится к выставке Боголюбова и Айвазовского

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-18T15:38:56+03:00

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Саратовский государственный художественный музей имени Радищева продолжает подготовку к открытию выставки «Морской бой. Боголюбов и Айвазовский».

Гости мероприятия увидят картины из Санкт-Петербурга: государственного русского музея, музея-заповедника «Царское Село» и центрального военно-морского музея, а также из Феодосийской картинной галереи и самарского художественного музея.

Напомним, что выставка откроется 22 ноября. Горожане увидят более ста произведений живописи и графики, включая батальные полотна, морские пейзажи, фотографии, модели кораблей и мореходные приборы. А еще картину Айвазовского «Вид Константинополя» из собрания Радищевского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU