Жительница Саратова отомстила любовнице мужа и получила пятитысячный штраф
В Октябрьском районе Саратова 42-летнюю местную жительницу суд оштрафовал за нарушение неприкосновенности частной жизни.
- Гражданка 22 марта увидела в телефоне мужа смс-сообщение, в котором разглядела фото обнаженной женщины. Из мести она скопировала снимок себе и создала в социальных сетях страницы. В профилях она указала номер телефона дамы и то, что она готова оказывать интимные услуги за деньги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Страницы в соцсетях заметили знакомые потерпевшей и рассказали ей об этом. Та пошла в полицию. Правоохранители оперативно отыскали злоумышленницу, создавшую аккаунты.
На суде женщина признала вину. Ей назначили судебный штраф в 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU