Жительница Саратова отомстила любовнице мужа и получила пятитысячный штраф

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-18T15:33:05+03:00

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В Октябрьском районе Саратова 42-летнюю местную жительницу суд оштрафовал за нарушение неприкосновенности частной жизни.

- Гражданка 22 марта увидела в телефоне мужа смс-сообщение, в котором разглядела фото обнаженной женщины. Из мести она скопировала снимок себе и создала в социальных сетях страницы. В профилях она указала номер телефона дамы и то, что она готова оказывать интимные услуги за деньги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Страницы в соцсетях заметили знакомые потерпевшей и рассказали ей об этом. Та пошла в полицию. Правоохранители оперативно отыскали злоумышленницу, создавшую аккаунты.

На суде женщина признала вину. Ей назначили судебный штраф в 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU