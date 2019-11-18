Мэр Саратова призвал арендаторов разобраться с фасадами зданий на проспекте Кирова
Мэр Саратова Михаил Исаев обсудил с бизнесменами, чьи торговые точки расположены на проспекте Кирова, дальнейшую судьбу одной из главных пешеходных улиц.
Одним из обсуждаемых вопросов стало приведение в надлежащий вид фасадов зданий. Глава города отметил, что на будущий год с весны до осени запланировано приведение в порядок арок и торцов многоэтажных зданий, фасадов, а также домов, которые являются памятниками архитектуры.
Собственники представят свои планы по поводу объектов.
Помимо этого, решено разобраться с вопросом по поводу проезда машин. Если транспорт будет все время ездить по проспекту, тогда назвать его пешеходной зоны уже будет нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU