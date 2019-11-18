В Энгельсе мужчина украл чужой велосипед и сдал в скупку

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-18T15:08:12+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу велосипеда у 28-летнего жителя квартиры на улице Колотилова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, малознакомый мужчина забрал его велосипед «Танк» и никому не отдавал.

Выяснилось, что двухколесный транспорт 31-летний гражданин сдал в скупку, у него изъяли залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU