В Энгельсе мужчина украл чужой велосипед и сдал в скупку
На него завели уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу велосипеда у 28-летнего жителя квартиры на улице Колотилова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, малознакомый мужчина забрал его велосипед «Танк» и никому не отдавал.
Выяснилось, что двухколесный транспорт 31-летний гражданин сдал в скупку, у него изъяли залоговый билет.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU