На дорогах Саратовской области во вторник будет гололед и мокрый снег
Также местами по региону ожидается туман
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В Саратовской области сегодня, 19 ноября, днем пройдут местами небольшие осадки: мокрый снег морось.
- Погода будет облачной с прояснениями, местами туман с видимостью 500 и менее метров, а также гололед менее 6 мм, на дорогах гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура днем будет колебаться от −1 до +4 градусов, а ветер подует с севера со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU