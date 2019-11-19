На дорогах Саратовской области во вторник будет гололед и мокрый снег

СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-19T06:01:50+03:00

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В Саратовской области сегодня, 19 ноября, днем пройдут местами небольшие осадки: мокрый снег морось.

- Погода будет облачной с прояснениями, местами туман с видимостью 500 и менее метров, а также гололед менее 6 мм, на дорогах гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем будет колебаться от −1 до +4 градусов, а ветер подует с севера со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU