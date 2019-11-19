2019-11-19T06:01:50+03:00
Общество

На дорогах Саратовской области во вторник будет гололед и мокрый снег

Также местами по региону ожидается туман
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 19 ноября, днем пройдут местами небольшие осадки: мокрый снег морось.

- Погода будет облачной с прояснениями, местами туман с видимостью 500 и менее метров, а также гололед менее 6 мм, на дорогах гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем будет колебаться от −1 до +4 градусов, а ветер подует с севера со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24