Тимати ждут на открытие бургерной в Саратове

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-18T12:00:18+03:00

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У саратовских заведений фаст-фуда этой зимой появится новый конкурент — ресторан сети Black Star Burger, владельцем которой является известный рэп-исполнитель Тимати.

Подбор персонала уже идет вовсю. Менеджерам бургерной предлагают зарплату в 22–25 тыс. рублей за посменную работу 2\2, а работа пекарей и поваров-кассиров будет оплачиваться почасово.

В беседе с корреспондентом «КП-Саратов» представитель Black Star Burger рассказала, что заведение будет расположено на улице Чапаева, 67, напротив нового ТЮЗа.

Сначала, в декабре, будет техническое открытие заведения, а через месяц или два — официальное, с возможным приездом звезды российского рэпа.

Меню рассчитано на любой кошелек: от 69 рублей (цена чизбургера), до «Мегабургера», за который придется заплатить 1 199 рублей.

Также есть бургеры, посвященные городам, в которых ранее уже открывались торговые точки «Грозный слоу», «Геленджикский слоу», «Челябинск слоу», а значит, список может пополниться блюдом в честь Саратова.

Гостям предлагают салаты, мороженое, напитки, картофель фри и алкоголь — легкие вина и пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU